МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Пользователи Twitter резко осудили Еврокомиссию за заявление о денежной поддержке Молдавии в связи с кризисом, вызванным отказом от российского газа.

ЕК направила 200 миллионов евро в Молдавию для обеспечения энергетической безопасности и 50 миллионов — на поддержку бюджета. Кроме того, европейский орган заявил, что будущее Молдавии связано с Евросоюзом. "Дальнейшее ужесточение". МВФ дал мрачный прогноз для экономики стран G20

Однако пользователи негативно оценили заявление Еврокомиссии.

"Покупаете друзей?" — поинтересовался пользователь freegolds.

"Можно я просто скажу, что кризис был спровоцирован ЕС, отказавшимся покупать российский газ?.. И решившим покупать топливо из США по космическим ценам", — заявил юзер John Steelwell.

"Деньги творят чудеса", — отметил Chris Khoo.

"Неудивительно, что жители ЕС беднеют с каждым днем. "Лидеры" Евросоюза бросают деньги на ветер как сумасшедшие, и мы, граждане, не видим никаких результатов этих пожертвований", — с иронией написал tomaseulogy.

Страны Запада столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.