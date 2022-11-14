МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Только что завершившийся в Пномпене саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии показал, что попытки Запада расширить антироссийские санкции за счет стран-участниц форума обречены на провал, пишет обозреватель Junge Welt Йорг Кронауэр.

В материале отмечается, что саммит АСЕАН, прошедший в конце прошлой недели, запомнится по трем причинам. "Дальнейшее ужесточение". МВФ дал мрачный прогноз для экономики стран G20

Первая и наиболее значимая из них — это то, что государства Юго-Восточной Азии не хотят принимать ничью сторону в противоборстве Запада с Россией и Китаем.

Во-вторых, стало ясно, что США, хотя и стараются позиционировать себя в Юго-Восточной Азии как несомненный авторитет, на деле лишь создают видимость интереса и силы, хотя вовсе не являются такими. Так, например, Китай планирует расширять свое соглашение о свободной торговле с АСЕАН. Соединенные Штаты пытаются делать это с помощью альтернативного торгового договора (Индо-Тихоокеанской экономической структуры, IPEF), который вряд ли сможет затормозить постоянно растущее экономическое влияние Китая в Юго-Восточной Азии.

В-третьих, весь мир обратил внимание на то, кого совсем не было в Пномпене, где были представлены лица великих держав и влиятельных тихоокеанских прибрежных стран, а именно — страны Евросоюза.

Как отмечает Кронауэр, Европа, политическая элита которой считает себя авангардом мирового прогресса, отсутствовала там, где в будущем будет находиться один из центров мировой экономики и мировой политики. "Маргинализация Европы становится все более очевидной", — подытожил обозреватель.

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