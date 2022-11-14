ВАШИНГТОН, 14 ноя — ПРАЙМ. США, Евросоюз и Великобритания призывают продлить "зерновую сделку" и содействовать ее выполнению и расширению, говорится в их совместном заявлении. МИД заявил послу ЕС о необходимости полного выполнения зерновой сделки

"Мы вновь повторяем наш призыв ко всем странам показать их поддержку зерновой инициативе в Черном море, призываем все стороны зерновой сделки расширить ее сроки и увеличить масштаб действия для удовлетворения очевидного спроса", — говорится в заявлении.

В нем страны выражают поддержку "и другим усилиям ООН для обеспечения доступа продовольствия и удобрений на мировые рынки".

Авторы заявления утверждают, что вводимые ими антироссийские санкции "не затрагивают продовольственный сектор и сферу удобрений".

"Мы призываем наших международных партнеров и участников (сделки), а также компании и связанных с поставками сельхозпродукции операторов услуг принять во внимание и действовать в соответствии с ними (исключениями из-под санкций — ред.), доставлять украинское и российское продовольствие и зерно, чтобы ответить на острую потребность в продвижении доступа к продовольствию для всех!, — говорится в заявлении.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН.

Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Также МИД РФ отмечал, что злоупотребления гуманитарным коридором при реализации продуктовой сделки нельзя игнорировать в контексте расследования теракта на Крымском мосту. Путин заявлял, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию "зерновой сделки". Договор истекает 18 ноября.

Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.