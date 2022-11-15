МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Страны, проголосовавшие за резолюцию Генассамблеи ООН о выплате Россией репараций Украине, являются "марионетками и рабами американской империи", — такое мнение высказал "Известиям" офицер военной разведки США в отставке, политолог Скотт Беннетт. Генассамблея ООН обсудит использование замороженных активов России

В частности, среди "марионеток и рабов" он указал Францию, Германию и Великобританию.

"Очевидно, что все воздержавшиеся от голосования страны — на стороне России, просто не хотят так явно говорить об этом", — уверен Беннетт.

При этом он отметил, что мир "начал просыпаться и больше не покупается на ложь, которую транслируют США".