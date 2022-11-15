МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что прекращение конфликта на Украине является лучшим способом решения продовольственного и энергетического кризиса. Евросоюз утвердит военную миссию для Украины и новые санкции против Ирана

"Мы считаем, что лучший способ решения продовольственного и энергетического кризисов – вынудить Россию завершить эту бессмысленную войну и уважать Устав ООН", — сказал Мишель в ходе выступления на саммите G20, которое транслировалось на его странице в Twitter.

Кроме того, глава Евросовета заявил, что саммит G20 "должен быть использован для оказания большего давления на Россию".

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал ранее МИД РФ.