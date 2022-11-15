МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам января-октября 2022 года составил 5,6%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР. Путин оценил текущий уровень безработицы в России

"За 10 месяцев (2022 года) уровень зарегистрированной городской безработицы составил 5,6%. В октябре уровень зарегистрированной городской безработицы составил 5,5%, как и месяцем ранее", — говорится в докладе ведомства.

Уточняется, что уровень безработицы среди населения возрастных групп от 16 до 24 лет и от 25 до 59 лет составил 17,9% и 4,7% соответственно. Жители Китая в неделю в среднем работали по 47,9 часа.

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам прошлого года составил 5,1%, что оказалось ниже прогноза властей в 5,5%; было создано 12,69 миллиона рабочих мест. В текущем году, согласно официальному прогнозу, показатель должен составить составит не более 5,5%.