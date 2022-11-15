МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против российского разработчика и производителя интегральных микросхем "ПКК Миландр", говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Боррель назвал ответные санкции против Евросоюза ошибкой

Отмечается, что "ПКК Миландр" попала в "черный список" в связи с тем, что "работает или работала в российском секторе производства электроники".

Как утверждают в Госдепе, что "Миландр" входит в военную структуру научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ России.

Вместе с тем США ввели санкции в отношении трех компаний из Армении, Тайваня и Швейцарии, которые, как полагают в Вашингтоне, являются зарубежными структурами "Миландра".