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США ввели санкции в против российского производителя интегральных микросхем
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Соединенные Штаты ввели санкции против российского разработчика и производителя интегральных микросхем "ПКК Миландр", говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена... ПРАЙМ, 15.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против российского разработчика и производителя интегральных микросхем "ПКК Миландр", говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Отмечается, что "ПКК Миландр" попала в "черный список" в связи с тем, что "работает или работала в российском секторе производства электроники".
Как утверждают в Госдепе, что "Миландр" входит в военную структуру научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ России.
Вместе с тем США ввели санкции в отношении трех компаний из Армении, Тайваня и Швейцарии, которые, как полагают в Вашингтоне, являются зарубежными структурами "Миландра".