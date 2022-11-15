МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Финальный проект совместной декларации лидеров стран G20 содержит не только осуждение спецоперации России на Украине, но и положение о том, что ряд сторон высказывали несогласие с санкциями и по некоторым другим вопросам, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. "Дальнейшее ужесточение". МВФ дал мрачный прогноз для экономики стран G20

Ранее газета Financial Times со ссылкой на проект коммюнике сообщала, что, согласно проекту, лидеры G20 заявят на саммите на Бали, что "в современном мире не должно быть войны".

"В финальный проект декларации, где большинство стран-участниц выступили с решительным осуждением военных действий на Украине, было добавлено и то, что ряд сторон высказывали несогласие с санкциями и по другим вопросам", — отмечается в сообщении агентства.

Киодо отмечает, что в случае, если декларация не будет принята, это станет первым подобным прецедентом с 2008 года.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал ранее МИД РФ.