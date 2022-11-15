МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Западные страны начали понимать, что их "спринтерская" санкционная политика провалились, и теперь США с ЕС "задыхаются" в гонке с Россией, заявил замдиректора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Миловидов. Эксперт предупредил о серьезной угрозе для мировой экономики

По его словам, Москва придерживается стратегии стайера, ориентируясь на долгосрочные цели. При этом Вашингтон и Брюссель приняли поспешные решения, пытаясь загнать Россию в экономическую ловушку, считает эксперт.

"Они так резко рванули, что уже начинают выдыхаться, у них возникает усталость", — рассказал Миловидов РИА Новости.

"Получается прям как у Высоцкого, "я на десять тыщ рванул, как на пятьсот — и спекся!", — заключил заместитель директора ИМЭМО.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.