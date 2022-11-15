Китай выступил против исключения России из "Большой двадцатки"
Глава МИД Китая Ван И выступил против исключения России из G20 и других площадок
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Пекин выступает против лишения России статуса члена "Большой двадцатки" и других международных объединений, заявил китайский министр иностранных дел Ван И.
"Мы поддерживаем достойную роль России в рамках "двадцатки" и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов", — подчеркнул он на открытии двусторонней встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Ван И подчеркнул, что планирует обсудить с главой МИД России вопросы, затрагивающие интересы обеих сторон, а также сохранение устойчивой динамики взаимоотношений Москвы и Пекина.
https://1prime.ru/world/20221115/838825629.html
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