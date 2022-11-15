АЛМА-АТА, 15 ноя — ПРАЙМ. Национальная железнодорожная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ) заявила, что тарифы на транзитную перевозку российского зерна не менялись на протяжении последних четырех лет, а динамика объемов транзита — положительная. В Госдуме рассказали о позитивном эффекте от повышения квоты на вывоз зерна

"Тарифные условия на транзитные перевозки продукции российского агропромышленного комплекса по территории Казахстана последние четыре года остаются неизменными. При этом объем перевозок зерна из России транзитом по территории Казахстана за 10 месяцев 2022 года вырос на 24% по сравнению к 2021 году", — говорится в сообщении пресс-службы КТЖ, распространенном во вторник.

Газета "Ведомости" в понедельник сообщила, что РЖД предлагают Казахстану снизить транзитный тариф на перевозку продукции агропрома, включая зерно, по территории республики. В статье приводятся слова вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута о том, что в нынешних условиях, когда поставки зерна из России осложняются международными санкциями, везти продукцию через Казахстан невыгодно. И, по его словам, у Казахстана в сложившейся ситуации есть конкурентные преимущества, которые позволяют ему перепродавать российское зерно.