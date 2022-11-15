МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре снизился до 34,4 миллиарда евро с 50,9 миллиарда в августе, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Доверие инвесторов к экономике Германии выросло в ноябре

Аналитики, опрошенные агентством DailyFx, ожидали дефицита на уровне в 44,5 миллиарда евро.

В том числе экспорт товаров из еврозоны увеличился на 23,6% в годовом выражении, до 259,6 миллиарда евро, импорт — на 44,5%, до 294 миллиардов. При этом в сентябре 2021 года был зафиксирован профицит баланса в 6,7 миллиарда евро.

В Евросоюзе дефицит внешнеторгового баланса составил 45,8 миллиарда евро после 64,7 миллиарда в августе и дефицита в 0,3 миллиарда год назад. Экспорт товаров из ЕС в сентябре увеличился в годовом выражении на 24%, до 232 миллиардов евро, импорт — на 48,2%, до 277,8 миллиарда.