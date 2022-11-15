МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в ноябре вырос до минус 36,7 пункта с минус 59,2 пункта в октябре, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в третьем квартале

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор составит минус 50 пунктов.

"Индикатор экономических настроений ZEW в ноябре снова растет. Вероятно, это связано, прежде всего, с надеждой на скорое замедление инфляции. В этом случае регулятору не придется так сильно или долго ужесточать кредитно-денежную политику, как опасались. Тем не менее, прогноз для немецкой экономики остается явно негативным", — приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).

Кроме того, индекс текущих экономических условий в стране вырос до минус 64,5 пункта с минус 72,2 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 68,4 пункта.

Кроме того, по данным организации, индекс экономических ожиданий в еврозоне вырос до минус 38,7 пункта с минус 59,7 пункта месяцем ранее, а индекс текущих экономических условий — до минус 65,1 пункта с минус 70,6 пункта.