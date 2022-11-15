БУДАПЕШТ, 15 ноя — ПРАЙМ. Рост ВВП Венгрии в третьем квартале 2022 года, согласно первичным данным, составил 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило во вторник Центральное статистическое управление. Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в третьем квартале

"Валовой внутренний продукт Венгрии в III квартале 2022 года вырос, по первичным данным, на 4%, по сезонно и календарно выровненным данным, на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В III квартале по сравнению с предыдущим кварталом показатели экономики снизились на 0,4%", — говорится в сообщении.

По данным управления, росту ВВП способствовали все отрасли народного хозяйства, особенно промышленность, а именно: производство автотранспортных средств, компьютеров, электронных и оптических изделий и электрооборудования — и рыночные услуги, такие как расширение транспортировки, складирования, профессиональной, научной, технической и административной деятельности. Отмечается, что росту ВВП мешал значительный спад в сельском хозяйстве.

Министр финансов Михай Варга в видеообращении в соцсетях положительно оценил способности венгерской экономики реагировать на внешние вызовы и вред, нанесенный санкциями, и подчеркнул, что рост ВВП в третьем квартале превзошел ожидания экспертов.

"За первые девять месяцев текущего года венгерский ВВП вырос на 6,1%. Это один из самых благоприятных показателей среди стран ЕС", — сказал он.