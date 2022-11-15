МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Глава нацбанка Украины Сергей Николайчук считает, что инфляция в стране к концу года будет на уровне 30%. "Укрэнерго" сообщило об уничтожении энергообъекта, питающего две области

По его словам, регулятор ожидал, что показатель окажется немного выше 20 процентов. Однако разрушение производственных мощностей, усложнение транспортной логистики, рост цен на энергоносители и продовольственные товары оказали свое влияние.

"И сейчас мы ожидаем, что инфляция в этом году будет около 30%", — сказал Николайчук в интервью изданию "РБК Украина".