Нацбанк Украины спрогнозировал инфляцию в стране к концу года
Нацбанк Украины считает, что инфляция в стране к концу года достигнет 30 процентов
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Глава нацбанка Украины Сергей Николайчук считает, что инфляция в стране к концу года будет на уровне 30%.
По его словам, регулятор ожидал, что показатель окажется немного выше 20 процентов. Однако разрушение производственных мощностей, усложнение транспортной логистики, рост цен на энергоносители и продовольственные товары оказали свое влияние.
"И сейчас мы ожидаем, что инфляция в этом году будет около 30%", — сказал Николайчук в интервью изданию "РБК Украина".
https://1prime.ru/world/20221115/838829075.html
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