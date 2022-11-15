Россия и Монголия могут обновить рекорд по товарообороту в 2022 году
Абрамченко: торговля России и Монголии в 2022 году может превысить два миллиарда долларов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот России и Монголии по итогам 2022 года, как ожидается, достигнет исторического максимума, превысив 2 миллиарда долларов, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Ожидаем, что по итогам года он (товарооборот — ред.) достигнет исторического максимума, превысив 2 миллиарда долларов", — сообщила Абрамченко на заседании межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Говоря о динамичном развитии взаимной торговли, она отметила, что в 2021 году товарооборот РФ и Монголии вырос на 31% — до 1,8 миллиарда долларов, а в январе-сентябре текущего года — на 46,7%, до 1,8 миллиарда долларов.
Она также отметила, что продолжается диалог по линии Евразийский экономический союз – Монголия с целью либерализации торговли и работа совместной исследовательской группы по изучению целесообразности заключения соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией.
https://1prime.ru/world/20221115/838830425.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.