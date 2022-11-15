МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот России и Монголии по итогам 2022 года, как ожидается, достигнет исторического максимума, превысив 2 миллиарда долларов, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. В ЦБ рассказали, как крепкий рубль помогает внешней торговле

"Ожидаем, что по итогам года он (товарооборот — ред.) достигнет исторического максимума, превысив 2 миллиарда долларов", — сообщила Абрамченко на заседании межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Говоря о динамичном развитии взаимной торговли, она отметила, что в 2021 году товарооборот РФ и Монголии вырос на 31% — до 1,8 миллиарда долларов, а в январе-сентябре текущего года — на 46,7%, до 1,8 миллиарда долларов.

Она также отметила, что продолжается диалог по линии Евразийский экономический союз – Монголия с целью либерализации торговли и работа совместной исследовательской группы по изучению целесообразности заключения соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией.