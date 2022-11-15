МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. В мире не хватает еды — около 800 миллионов людей питаются менее чем на 1 доллар в день, несмотря на то, что в мире производится достаточно продуктов питания, чтобы накормить более 10 миллиардов человек, рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин. Россия увеличит экспорт углеводородов, заявил Лавров

Эксперт отметил, что тот факт, что люди питаются менее чем на 1 доллар в день, лишает их необходимых нутриентов и существенно влияет на здоровье. Также он отметил проблему диабета, которая показывает, что важно думать не о количестве еды, а о ее качестве и доступности.

Ранее ООН сообщила, что население Земли сегодня достигнет 8 миллиардов. Чуть позже данные интернет-сайта Worldometer, который предоставляет статистику в режиме реального времени, показали, что численность населения мира достигла указанного значения.

"На нашей планете производится достаточно продуктов питания, чтобы накормить более 10 миллиардов человек. Проблема в том, что исторически отношение человечества к доступным природным ресурсам складывалось из предположения об их безграничности. К сожалению, это давно не так. Поэтому многие ученые бьют тревогу: сельское хозяйство в мире — второй наиболее крупный источник выбросов парниковых газов в атмосферу, и сложившийся уклад придется менять. На сельское хозяйство приходится более 70% потребления всей пресной воды. Кроме того, более 30% всех произведенных продуктов питания выбрасывается", — добавил Зюзин.

Эксперт также отметил, что важно активно развивать новые технологии производства продуктов питания, способные убрать существующую неэффективность, и в то же самое время дать доступную и здоровую альтернативу: сюда попадают все растительные альтернативы молока и мяса, технологии ферментации, клеточные технологии — это позволит прийти к доступному и здоровому рациону. "В целом, как бы нам этого не хотелось, придется принимать решения, связанные с длительным изменением потребительских предпочтений на базе новых технологий", — заключил он.