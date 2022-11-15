МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал руководителей банков ограничить повышение премиальных выплат сотрудников для борьбы с инфляцией. СМИ: Сунак назвал главную угрозу для экономической безопасности Британии

"Конечно, я бы сказал всем руководителям (банков) принять ограничение выплат в такое время, как сейчас, и убедился бы, что они также заботятся о своих сотрудниках", — сказал премьер в интервью телеканалу ITV в Индонезии, куда он прибыл на саммит G20.

По сообщению корреспондента ITV, годовые премии сотрудников банка City достигли в среднем 20 тысяч фунтов стерлингов, что на пять тысяч фунтов больше, чем в прошлом году. Сунак заявил, что повышение выплат может привести к спирали заработной платы и цен, что наиболее сильно скажется на людях с наименьшими доходами. Однако премьер-министр ушёл от ответа на вопрос о возможном официальном возвращении ограничения размера премий для банкиров.

В сентябре тогдашний министр финансов Британии Квази Квартенг представил в парламенте план поддержки экономики страны, в рамках которого предполагалась отмена ограничения премиальных выплат банкирам, которые ранее не могли превышать две годовые зарплаты.