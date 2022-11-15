КИШИНЕВ, 15 ноя — ПРАЙМ. Молдавия прошла пик инфляции в ноябре, в 2023 году она составит около 16%, а базовая ставка Нацбанка республики хоть пока и не была уменьшена, но есть сигналы к ее сокращению уже в декабре текущего года, сообщил глава регулятора Октавиан Армашу. Эксперт предрек жителям Молдавии трудности с "выживанием" этой зимой

Ранее пресс-служба Национального бюро статистики страны сообщила, что уровень годовой инфляции в октябре достиг отметки в 34,62%.

"Пик инфляции в Молдавии пройден. Динамика инфляции создает условия для перехода к стимулирующей денежной политике, что означает возможное снижение базовой ставки и нормы обязательных резервов в будущем", — заявил Армашу на брифинге.

Он отметил, что Нацбанк пока не стал снижать базовую ставку, чтобы дождаться утверждения проекта налоговой-бюджетной политики Молдавии на 2023 год. К пересмотру базовой ставки могут вернуться в декабре. "Покупаете друзей?": в Сети раскритиковали заявление ЕК о Молдавии

Армашу подчеркнул, что на последний квартал этого года Нацбанк прогнозирует инфляцию в 32,2%, а ко второму кварталу 2024 года инфляция снизится до отметки 5,1%. В 2023 году инфляция, согласно прогнозам НБМ, будет на уровне 16%.

В 2020 году Национальный банк Молдавии на фоне коронавируса с марта по ноябрь снизил базисную ставку с 5,5% до 2,65%. С июля прошлого года до августа этого года базисная ставка была увеличена до 21,5%, и с тех пор показатель остается на этом уровне.