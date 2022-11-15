МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Читатели китайского ресурса "Гуаньча" выступили с осуждением стран Запада, которые приняли антироссийскую резолюцию Организации объединенных наций (ООН). Пользователи ресурса также предположили, что Вашингтон намерен использовать эту резолюцию для того, чтобы применить замороженные в конце февраля российские золотовалютные активы для погашения дефицита США.

Комментаторы обсудили вопрос целеполагания заморозки ЗВР России якобы на "возмещение ущерба" Киеву. По их мнению, Запад мог бы давно озаботиться вопросом выплат компенсаций множеству государств собственное вмешательство в суверенитет.

Если объединившимся против России странам Запада удастся разморозить золотовалютный резерв вместе с другими активами России, то эти средства будут направлены главному бенефициару сложившегося кризиса — Белому дому.

Читатели пришли к выводу, что идеология Запада и страны, поддерживающие ее, виновны в таком огромном количестве смертей и разрушений в странах Азии, Африки и Ближнего Востока в прошлом двадцатом веке, что Европе, США и их союзникам стоит задуматься, как много резервов они "задолжали за это".

"Пусть тогда США возмещают серьезные бедствия и миллионы смертей, вызванные их агрессией в Северной Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане, Сирии, Панаме и других странах, прежде чем изучать вопрос Украины!" — пишет пользователь Кунсинь да лобо.

По мнению другого читателя портала, существующий механизм ООН, который пытаются задействовать в ситуации с Украиной, уже с трудом можно заставить действовать.

"Империалисты могут инициировать множество необоснованных резолюций, опираясь только на свою клику из десятка государств. Процедура голосования по количеству стран становится все менее репрезентативной", — пишет он и добавляет, что Брюссель и Вашингтон прикладывают массу усилий, чтобы узурпировать власть в ООН и завязывать свои решения.

"Вы на все готовы, чтобы их захватить, да? Ну, конечно, вы спешите погасить внешний долг Америки, а это самый надежный путь!" — добавляет еще один пользователь китайского издания.

По мнению читателя Цзи Цзэйху, резолюция против России нацелена на то, чтобы вынудить Москву заплатить "репарации". "Конечно же, это пойдет не украинскому народу, а в основном зачинщику всех беспорядков — США", — резюмирует он.

Страны-участники Генеральной ассамблеи ООН накануне, 14 ноября, большим числом голосов приняли проект резолюции о возмещении ущерба Украине, понесенного "в результате международно-противоправных действий на Украине или против нее".

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