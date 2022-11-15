МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Швейцарский банк UBS присоединился к растущей группе финансовых организаций, прогнозирующих, что в следующем году развивающиеся рынки ожидает резкий скачок после бурного 2022 года. В Британии оценили расходы на обслуживание госдолга

В UBS прогнозируют доходность развивающихся фондовых рынков в 8%-12% в 2023 году и укрепление валют развивающихся стран на 2%-3%, ссылаясь на ожидаемое снижение давления со стороны процентных ставок и ослабление китайских антиковидных ограничений во втором квартале следующего года.

Они также прогнозируют рост доходности на 10%-15% по индексам долговых обязательств развивающихся рынков в твердой валюте, деноминированных в основном в долларах, и рост на 8%-12% по индексам долговых обязательств в национальной валюте.

Без учета экстремальных потрясений рынков в 2009 и 2020 годах, рост мирового ВВП на 2,1%, который UBS прогнозирует на 2023 год, будет самым медленным за последние 30 лет и восьмым в списке самых слабых с 1969 года.

"По мере дальнейшего замедления инфляции в США и циклического восстановления Китая со второго квартала мы ожидаем снижения волатильности в активах развивающихся рынков", — уточнили в UBS.