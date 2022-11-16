МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Совфед в среду рассмотрит заявление о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, осуществляемой США против Кубы, на заседание приглашен посол республики в России Хулио Антонио Гармендия Пенья, говорится в повестке. Совфед уточнил нормативы зачисления налоговых пеней и штрафов в бюджеты

Также парламентарии рассмотрят законы о переводе юридических лиц новых субъектов РФ в российскую правовую систему, о смягчении бюджетного правила на 2023–2024 годы, об освобождении выплат мобилизованным от НДФЛ.

В частности, от НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученные мобилизованными, контрактниками и добровольцами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей. При этом передача такого имущества не будет облагаться НДС, а связанные с этим расходы организации будут учитываться при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

От НДФЛ освобождаются и доходы, полученные в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели, смерти от ран или болезни участника специальной военной операции либо получения им инвалидности первой группы.

Не будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами и безотчетные суммы (в пределах 700 рублей в день) по командировкам "на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры". Суточные по таким командировкам также освобождаются от НДФЛ. Все эти изменения в части НДФЛ, НДС и налога на прибыль будут касаться доходов и расходов, полученных и понесенных с 1 января 2022 года.

Кроме того, парламентарии рассмотрят закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Документом предлагается ввести с 1 января 2023 года пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам, говорится в сопроводительных материалах. Согласно закону, право на такое пособие предоставляется нуждающимся в социальной поддержке гражданам.

Предусматривается, что назначение и выплата пособия будет осуществляться беременной женщине в случае, если срок ее беременности составляет шесть и более недель и она встала на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель). При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие назначается на каждого такого ребенка.

Среди законодательных инициатив к рассмотрению сенаторов – законы об установлении с июля 2023 года акциза на сладкую газировку, о продлении на 2023 год особых полномочий правительства РФ в налоговой сфере, в том числе в отношении налоговых проверок и уплаты налогов, других обязательных платежей.

В повестке дня также законы о зачислении в одну школу детей, находящихся в семье под опекой, о создании учебно-производственных комплексов в структуре средних профессиональных учебных заведений.

Запланирован "Час субъекта РФ". С докладами о социально-экономическом развитии Новгородской области выступят глава региона Андрей Никитин и председатель областной думы Юрий Бобрышев.