Песков сообщил, что в Кремле удовлетворены итоговой декларацией G20
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В Кремле довольны итоговой декларацией саммита "Большой двадцатки", содержащей разницу в подходах к ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, была отмечена и зафиксирована разница в подходах, разница в точках зрения по этой теме в декларации", — сказал он.
Официальных представитель Кремля отметил усилия МИД и экспертов по созданию текста документа.
https://1prime.ru/world/20221116/838841868.html
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