МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В Кремле довольны итоговой декларацией саммита "Большой двадцатки", содержащей разницу в подходах к ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. СМИ: проект декларации G20 содержит призыв к продлению "зерновой сделки"

"Безусловно, была отмечена и зафиксирована разница в подходах, разница в точках зрения по этой теме в декларации", — сказал он.

Официальных представитель Кремля отметил усилия МИД и экспертов по созданию текста документа.