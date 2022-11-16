МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Россия внесла в санкционный список 52 представителя руководства и политических деятелей Ирландии, сообщил МИД России.

Министр финансов РФ Антон Силуанов

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"В ответ на антироссийский курс правительства Ирландии, которое безоговорочно поддерживает вводимые Евросоюзом односторонние ограничительные меры в отношении граждан России, направленные на попытки международной изоляции нашей страны, принято решение о внесении в российский "стоп-лист" 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии", — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Как заявил МИД РФ, "в список ирландских граждан, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включены, в частности, премьер-министр Михол Мартин, его заместитель Лео Варадкар, председатель Дойла (нижней палаты парламента) Шон О'Форил, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковени, министр юстиции Хелен Макинти, министр финансов Паскаль Донохью, а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента".

"Действуя под диктовку Брюсселя, Ирландия ведет агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию, взят курс на сворачивание двустороннего сотрудничества в ущерб собственным интересам. Одним из следствий подогрева русофобской истерии в ирландском обществе стало нападение на Посольство России в Дублине в марте этого года", — говорится в документе МИД РФ

Также в МИД России добавили, что в отношении других мер планируют ориентироваться на позицию Дублина.