ВАШИНГТОН, 16 ноя — ПРАЙМ. США с осторожным оптимизмом оценивают перспективы продления зерновой сделки, заявила помощница госсекретаря по делам Европы и Азии Карен Донфрид. Стратегические запасы нефти в США упали до минимума с марта 1984 года

"Мы глубоко вовлечены в продолжающиеся переговоры с заинтересованными сторонами касательно продления соглашения по зерну. Мы с осторожным оптимизмом оцениваем данные перспективы", — сказала она в ходе слушаний в сенате.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Соглашение истекает 19 ноября. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.