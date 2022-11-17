МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Экспорт муки и крупы из РФ вырос за январь-октябрь практически в три раза в годовом выражении, говорится в сообщении Минсельхоза. Россия увеличила экспорт мяса птицы в январе — августе на 27 процентов

"Экспорт муки и круп из России вырос с начала года практически в три раза", — говорится в сообщении Минсельхоза РФ: объем экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки, а также разных видов крупы, увеличился на 186% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Наибольшая динамика отмечается в поставках муки, которые выросли почти в четыре раза. Такие темпы обусловлены значительным приростом производства – за январь-сентябрь оно увеличилось на 5,3% к аналогичному периоду прошлого года и составило около 6,9 миллиона тонн", — также говорится в сообщении.

Ключевыми покупателями муки в России стали Грузия, поставки куда выросли в 8,9 раза, и Афганистан — там рост составил 9,7 раза. А самую высокую динамику демонстрирует Турция, увеличившая закупки в 140 раз.

В региональном разрезе лидеры по экспорту пшеничной и пшенично-ржаной муки — Москва, Ставропольский край и Северная Осетия.

Что же касается крупы, то среди основных её импортеров из России – Грузия, Азербайджан и Белоруссия, также уточняет Минсельхоз.