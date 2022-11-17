КАБУЛ, 17 ноя — ПРАЙМ. Афганская государственная компания Afghan Kart начала экспортировать в Россию гранаты, рассказал РИА Новости источник в компании. В России с начала года вырос экспорт муки и крупы

Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид отметил в Twitter, что экспорт афганских гранатов в Россию возобновился после тридцатилетнего перерыва.

В самой компании Afghan Kart отметили, что на первом этапе речь идет об экспорте 20 тонн гранатов.

*Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.