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Афганистан запустил экспорт гранатов в Россию
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Афганская государственная компания Afghan Kart начала экспортировать в Россию гранаты, рассказал РИА Новости источник в компании. Представитель движения "Талибан"* Забиулла... ПРАЙМ, 17.11.2022
экономика, мировая экономика, новости, афганистан, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КАБУЛ, 17 ноя — ПРАЙМ. Афганская государственная компания Afghan Kart начала экспортировать в Россию гранаты, рассказал РИА Новости источник в компании.
Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид отметил в Twitter, что экспорт афганских гранатов в Россию возобновился после тридцатилетнего перерыва.
В самой компании Afghan Kart отметили, что на первом этапе речь идет об экспорте 20 тонн гранатов.
*Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.