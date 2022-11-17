БАКУ, 17 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Азербайджаном за 10 месяцев текущего года достиг 3 миллиардов долларов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Решетников допустил, что Россия и Азербайджан удвоят объемы торговли

"Хорошие темпы показала взаимная торговля", — сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании XI Российско-Азербайджанского межрегионального форума. Он отметил, что по словам премьер-министра Азербайджана, ее объемы по итогам прошлого выросли на 12%.

"У меня другая цифра. На 16%. Мы с ним (Али Асадовым) обязательно спишемся. Но в этом году за десять месяцев мы фиксируем около 3 миллиардов долларов наш двусторонний товарооборот. Это 20% увеличение", — сказал глава правительства РФ.

Он отметил, что Россия является одним из основных внешнеэкономических партнеров Азербайджана, где работает более 900 совместных компаний. "Причём триста из них со стопроцентным российским капиталом", — сказал Мишустин.

Он отметил, что сотрудничество России и Азербайджана опирается на солидную договорно-правовую базу, которая состоит из свыше 150 международных договоров. "Мы в конструктивном ключе решаем самые значимые для граждан наших стран вопросы. Успешно продвигаемся вперед — даже в условиях внешней нестабильности, попыток в том числе внести разлад в нашу совместную работу", — заметил председатель правительства РФ.