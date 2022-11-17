МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Уровень жизни в Великобритании упадет в следующие два года на 7% на фоне роста стоимости жизни, что отбросит страну на восемь лет назад в плане экономического развития, следует из прогноза Бюро бюджетной ответственности (OBR), опубликованного в четверг на сайте ведомства. Министр обороны Эстонии пожаловался на счета за газ

"Растущие цены уменьшают заработную плату в реальном выражении и снижают уровень жизни в общей сложности на 7% за два финансовых года до 2023-2024 года (сводя на нет предыдущие восемь лет роста), несмотря на дополнительную поддержку правительства в размере 100 миллиардов фунтов стерлингов", — сказано в документе.

Уменьшение реальных доходов и повышение процентных ставок влияют на потребление и инвестиции, что приводит к рецессии, которая продлится более года, прогнозирует OBR. В результате ВВП может сократиться на 2%, а безработица вырасти с 3,5% до 4,9% в третьем квартале 2024 года, отмечается в документе.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.