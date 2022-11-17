Путин и Алиев обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере
Путин и Алиев обсудили сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждены отдельные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/world/20221117/838860621.html
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