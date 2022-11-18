МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Позиция Кремля о том, что Киев нельзя считать надежным переговорщиком, нашла поддержку у немецких читателей издания Die Welt. В Кремле прокомментировали реакцию Польши на "ракетный инцидент"

"После очередной попытки Киева втянуть европейские страны в войну против России мы тоже убедились в его ненадежности", — рассуждает на портале один из пользователей.

Зеленский хотел за счет инцидента с ракетами в Польше вынудить Североатлантический альянс (НАТО) вмешаться в конфликт на Украине, считает другой читатель.

"Киев обокрал своих же граждан, предлагал нанести превентивный удар по России, запретил переговоры с Москвой. Кажется, у власти на Украине одни сумасшедшие", — рассуждает третий комментатор.

По мнению еще одного участника дискуссии, Вашингтон пока не проявил особого интереса к переговорам. "Вот и их прихвостень пока молчит", — добавляет еще один читатель.

По мнению другого пользователя, Зеленский не хочет идти на мирные переговоры с Москвой. "Затягивание конфликта помогает ему набивать карманы миллиардами", — резюмируют читатели. Упавшую в Польше ракету выпустили украинские войска, сообщили СМИ

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления украинского президента о переговорах, заявил, что у Киева семь пятниц на неделе: то они хотят переговоров, то отказываются от них, то утверждают новый специальный закон, запрещающий переговоры. Потом Киев заявляет, что переговоры должны быть публичными. Представитель Кремля подчеркнул, что такое поведение властей Украины означает, что сторона не хочет никаких переговоров вообще. В то же время Москва открыта к переговорам, ее намерения хорошо известны представителям Киева, добавил Песков.