ТАШКЕНТ, 18 ноя — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства Узбекистана рассчитывает наладить экспорт плодоовощной продукции через российский маркетплейс Wildberries, сообщает пресс-служба ведомства. Афганистан запустил экспорт гранатов в Россию

По данным пресс-службы, замминистра сельского хозяйства Узбекистана Шухрат Мирзаев и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

"Мирзаев предложил организовать консолидированный экспорт плодоовощной продукции через маркетплейс ООО "Вайлдберриз", — говорится в сообщении на сайте минсельхоза. В частности, рассмотрен вопрос строительства для этих целей логистического центра в Ташкенте.

Стороны также обсудили вопрос интеграции портала агроторговли Узбекистана и интернет-площадок Wildberries для обмена информации о необходимой продукции, добавили в минсельхозе.

Ранее пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли сообщала, что предприятия республики готовы поставлять для Wildberries продукцию на общую сумму около 1,6 миллиарда долларов, в столице страны Ташкенте планируется построить логистический центр стоимостью 130 миллионов долларов.

По данным узбекской официальной статистики, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках плодоовощной продукции из Узбекистана: в январе-сентябре 2022 года они выросли на 21,7%, до 337,2 миллиона долларов (44,4% в общем объеме сельскохозяйственного экспорта Узбекистана).