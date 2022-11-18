АФИНЫ, 18 ноя — ПРАЙМ. Стоимость импорта товаров из России в Грецию в сентябре 2022 года составила 1,102 миллиарда евро, увеличившись на 265,1% по сравнению с сентябрем 2021 года, когда она составляла 301,9 миллиона евро, сообщило греческое статистическое управление Elstat. В России с начала года вырос экспорт муки и крупы

"В сентябре 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 1 102,2 миллиона евро, увеличившись на 265,1% по сравнению с сентябрем 2021 года, когда она составляла 301,9 миллиона евро", — говорится в сообщении. Как следует из данных, большая часть импорта в сентябре пришлась на газ, нефть и продукты их переработки — 1,049 миллиарда евро, а на 37,1 миллиона евро Греция закупила необработанный алюминий.

Статистическая служба отмечает, что стоимость экспорта Греции в Россию в сентябре 2022 года составила 14,9 миллиона евро, это на 31,9% меньше, чем в сентябре 2021 года, когда она составляла 21,9 миллиона евро. Соответственно, сальдо торгового баланса Греции и России в сентябре 2022 года было отрицательным, дефицит составил 1,087 миллиарда евро, указывается в сообщении.

В период с января по сентябрь 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 6,831 миллиарда евро, это на 151,6% больше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, когда она была 2,715 миллиарда евро. За этот же период Греция экспортировала в Россию товаров на 92,9 миллиона евро — на 33,5% меньше, чем с января по сентябрь 2021 года (139,7 миллиона евро), отмечает Elstat.

По данным статслужбы, сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в период с января по сентябрь 2022 года было отрицательным и составило 6,738 миллиарда евро.

Статистическая служба сообщает, что общая стоимость импорта Греции из России за весь 2021 год составила 4,302 миллиарда евро.