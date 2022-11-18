Путин обсудил с эмиром Катара торгово-экономическое сотрудничество
Путин обсудил с эмиром Катара торгово-экономическое сотрудничество и совместные инвестпроекты
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с эмиром Катара торгово-экономическое сотрудничество и совместные инвестиционные проекты, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая дальнейшую реализацию совместных проектов в инвестиционной и инфраструктурной областях. Подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении тесной координации в энергетической сфере — в том числе в целях обеспечения необходимого баланса и стабильности на глобальном газовом рынке", — говорится в сообщении.
Кроме того, глава Российской Федерации поздравил эмира Катара со стартующим 20 ноября в его стране чемпионатом мира по футболу и пожелал успешного выступления катарской национальной сборной. В свою очередь Тамим Бен Хамад Аль Тани поблагодарил его за то, что российская сторона активно делилась своим опытом проведения мирового футбольного первенства.
https://1prime.ru/world/20221118/838872168.html
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