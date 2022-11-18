БАНГКОК, 18 ноя — ПРАЙМ. Министерскую декларацию АТЭС приняли в компромиссном виде с учетом российской позиции, заявил журналистам замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев на полях саммита АТЭС. Экс-глава минфина США назвал потолок цен на нефть нелепым и неосуществимым

Декларация министерств торговли и иностранных дел является итоговым документом министерской встречи, которая предваряла саммит АТЭС.

"Министерская декларация АТЭС принята в компромиссном виде и с учетом позиции России, делегации которой удалось не допустить включения в документ откровенно конфронтационных формулировок", — сказал Ильичев.

Как пояснил замглавы Минэкономразвития, представители G7 в АТЭС среди которых Канада, США, Австралия, Новая Зеландия и Япония активно настаивали на интеграции в декларацию темы Украины. "Не следует забывать, что АТЭС — экономическая структура, которая не занимается политической повесткой. Тем более с точки зрения регионального охвата — вопрос явно не по линии АТЭС", — подчеркнул он. В итоге соответствующий пункт принят в компромиссной редакции, аналогичной декларации G20 в Индонезии.

"Если касаться других вопросов, то там большая повестка. В декларация отражена не только наша позиция, но и достаточно большого количества участников АТЭС, — что нарастает протекционизм. Это является одной из причин проблем в экономике — нарушение цепочек добавленной стоимости, цепочек поставок товаров. В документе зафиксирована и наша озабоченность об ограничениях в торговле, носящих политический контекст", — добавил Ильичев.

По его словам, достаточно большой блок посвящен ВТО, в первую очередь — разблокировке деятельности Органа по разрешению споров (DSB). В текст включены слова про реформу ВТО, в том числе о необходимости охватывать формальными правилами те сферы, которые сейчас регулируются в так называемой серой зоне, либо вообще не регулируются. Кроме того, в декларации отражены вопросы по климату, инвестициям, ESG-повестка.