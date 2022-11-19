МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Управление по бюджетной ответственности (OBR) обнародовало обновленные экономические прогнозы, согласно которым домохозяйства в Великобритании столкнутся с самым значительным падением уровня жизни с момента начала наблюдений, пишет The Guardian. Согласно этим прогнозам, взрывной рост инфляции еще больше толкает британскую экономику к рецессии, которая будет длиться более года и лишит работы еще около полумиллиона человек. Во Франции назвали продление "зерновой сделки" позитивным шагом

Аналитики OBR предсказывают, что экономика Великобритании в целом сократится на 2%. Государственный орган по надзору за расходами также прогнозирует падение доходов домохозяйств на 7% в течение следующих двух лет. "Падение покупательной способности будет настолько резким, что сведет на нет все достижения последних восьми лет экономического роста, так как повышение заработной платы не поспевает за инфляцией и ростом процентных ставок", — объясняется в статье.

По словам представителей OBR, это фактически "повернет время вспять, в 2013 год". Последние годы стали для Великобритании "унылым десятилетием для роста", пояснил в интервью профессор Дэвид Майлз, член комитета по бюджетной ответственности при OBR. Он добавил, что "очень скоро бюджеты британских домохозяйств будут значительно ограничены".

The Guardian со ссылкой на прогнозы OBR пишет, что в ближайшие годы экономика сократится на 2%, что приведет к росту безработицы на 505 тысяч человек уже ко второй половине 2024 года. А ВВП Великобритании сможет достичь показателей, которые были до пандемии COVID, лишь к концу 2024 года, сообщается в статье. "Кто-то должен уступить". Как Америка спасает доллар

"Среднесрочные финансовые перспективы существенно ухудшились по сравнению с нашим мартовским прогнозом, поскольку наблюдается более слабое состояние экономики, более высокие процентные ставки и более высокая инфляция", — отмечается в последнем отчете OBR, в котором содержатся оценки перспектив развития экономики и государственных финансов.

По словам экспертов, это всего лишь третий раз с середины 1950-х годов, когда уровень жизни в стране продолжает снижаться несколько лет подряд: последний раз это было после мирового финансового кризиса. При этом британские домовладельцы будут испытывать дополнительные трудности, поскольку цены на жилье упадут на 9% к 2024 году, а средняя процентная ставка по ипотечному кредиту подскочит до 5%, пишет The Guardian.

Одновременно со снижением доходов домохозяйств ожидается ощутимый рост налогов: согласно прогнозам, они вырастут до 37,1% ВВП уже примерно к 2028 году, что является самым высоким устойчивым уровнем их роста со времен Второй мировой войны, подытожило издание.