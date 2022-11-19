Die Welt: представители мясной промышленности Германии предупредили о новом кризисе
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Представители мясной промышленности Германии обеспокоены неизбежностью возникновения перебоев в снабжении мясом, в частности свининой, пишет Die Welt.
По мнению начальника отдела продаж мясокомбината Westfleisch и члена правления Союза мясной промышленности Хуберта Келлигера, через четыре, пять или шесть месяцев в стране опустеют полки в магазинах. Он объяснил, что из-за неблагоприятных рамочных условий многие животноводы закрывают свой бизнес или же существенно уменьшают поголовье свиней.
"Это приведет к тому, что в ближайшие месяцы на прилавках будет меньше товара, и цены вновь значительно вырастут. Составит ли рост 20, 30 или 40 процентов, на сегодняшний день сложно точно предсказать. Однако цены возрастут заметно", — добавил Келлигер.
Ответственность за сложившуюся ситуацию он возлагает на власти ФРГ. По его мнению, "они предпочли бы совсем уничтожить животноводство и перевести питание населения на овощи и овсяные хлопья". Келлигер намекнул на высказывания федерального министра сельского хозяйства Джема Оздемира, который заявил, что животноводство необходимо сократить на 50% ради благополучия животных и защиты климата.
Подобная позиция властей Германии, говорит Келлигер, лишает местных животноводов необходимой поддержки и, что более пугающе, перспектив. Ничего не продвигается в строительном законодательстве, касающемся новых и улучшенных стойл.
"Там тупо разрабатываются партийные программы", — возмущается Келлигер. При этом, по его словам, общественная реальность требует совершенно иного.
Важно производить мясо внутри страны, но сегодня Германия выбрала совсем иной путь. И это член правления Союза мясной промышленности считает опасным, потому что возникают новые формы зависимости: "Мы сейчас находимся в той точке, когда сможем точно подсчитать, с какого года мы больше не сможем снабжать сами себя мясом". Таким образом, власти ФРГ совершают ту же ошибку, что и при обеспечении энергоносителями.
"Действительно, уже сейчас растет доля мяса и колбасных изделий, поступающих из-за границы. Германия стала самым большим импортером мяса в Европе", — подтвердил Гереон Шульце-Альтхоф, председатель правления Союза немецкой мясной промышленности и главный менеджер по развитию и качеству на мясокомбинате Tönnies.
Он считает, что отрасль сейчас находится на переломе: "Велика опасность того, что мы параллельно с энергетическим кризисом скатываемся и в кризис продовольственный".
Он уверен, что политики в нынешней нелегкой ситуации обязаны отдавать себе отчет в том, насколько важно самообеспечение страны продовольствием.
"Тем не менее в сфере мяса и мясных продуктов мы легкомысленно уступаем наше место на рынке другим", — подытожил Шульце-Альтхоф.
https://1prime.ru/world/20221119/838876723.html