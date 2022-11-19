МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Бывшая член Конгресс США Тулси Габбард выдвинула обвинения против властей Украины, заявив, что они заняты расхищением денег американских граждан, сообщает телеканал Fox News. "Агрессивные конфронтации". Власти Германии готовятся к нехватке наличных

Прямо в эфире американского канала конгрессвумен возмутилась тем, что деньги добропорядочных американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного правительства в Киеве.

"На поставках американского оружия, помимо правительства, наживаются местные бюрократы, олигархи и оборонные подрядчики", — заявила она. Габбард также выразила уверенность в том, что администрация президента США Джо Байдена уже давно в курсе расхищения Киевом американской помощи.

"Их поступки демонстрируют, о ком они действительно заботятся, — заметила Тулси Габбард. — И это не мы".

Ранее стало известно, что администрация президента США добивается, чтобы Конгресс страны выделил дополнительное финансирование на поддержку Украины. В свою очередь, республиканцы в палате представителей США потребовали аудита финансовой поддержки Киева.