МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Бывшая член Конгресс США Тулси Габбард выдвинула обвинения против властей Украины, заявив, что они заняты расхищением денег американских граждан, сообщает телеканал Fox News.
Прямо в эфире американского канала конгрессвумен возмутилась тем, что деньги добропорядочных американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного правительства в Киеве.
"На поставках американского оружия, помимо правительства, наживаются местные бюрократы, олигархи и оборонные подрядчики", — заявила она. Габбард также выразила уверенность в том, что администрация президента США Джо Байдена уже давно в курсе расхищения Киевом американской помощи.
"Их поступки демонстрируют, о ком они действительно заботятся, — заметила Тулси Габбард. — И это не мы".
Ранее стало известно, что администрация президента США добивается, чтобы Конгресс страны выделил дополнительное финансирование на поддержку Украины. В свою очередь, республиканцы в палате представителей США потребовали аудита финансовой поддержки Киева.
https://1prime.ru/world/20221119/838879355.html
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