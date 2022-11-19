.МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Летом 2022 года власти Соединенных Штатов приняли закон о многомиллиардных климатических субсидиях для западных предприятий, однако позже выяснилось, что деньги смогут получить лишь те компании, чьи производственные площадки находятся на территории США, пишет Der Spiegel. "Унылое десятилетие". Британцы в ужасе из-за резкого падения уровня жизни

"Это нарушение международных правил", — сказал в интервью немецкому изданию вице-президент Еврокомиссии и комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис и предупредил об угрозе торговой войны.

Издание отмечает, что в качестве ответа на принятый американцами закон, президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать в ЕС акт под названием "Покупай европейское". Однако Домбровскис считает, что сейчас совсем не время "бряцать оружием". По его мнению, необходимо найти решение в ходе переговоров. "В американском законе есть ряд нечестных предписаний, нарушающих правила международной торговли. Наша цель заключается в том, чтобы предоставить европейским предприятиям такой же доступ к рынку США, как у компаний из Мексики или Канады", — объяснил он.

Хотя такой закон уже принят, все же там имеется для маневра есть, убежден еврокомиссар. Он рассказал, что на сегодняшний день работа продолжается на различных уровнях и в качестве первого шага создали вместе с администрацией рабочую группу, которая пытается смягчить последствия принятого закона.

"Мы также выясним, можно ли добиться изменений через конгресс. Если США пойдут навстречу, возможен компромисс. Если же результаты не будут соответствовать нашим ожиданиям, мы подготовим следующий шаг", — подчеркнул Домбровскис, отметив, что "гонка субсидий" обойдётся очень дорого и окажется неэффективной. "Агрессивные конфронтации". Власти Германии готовятся к нехватке наличных



Помимо этого, Домбровскис рассказал о разногласиях американцев и европейцев в вопросе того, каким образом выстраивать отношения с Китаем.

"Китай — наш самый крупный торговый партнер, который необходим нам для решения многих глобальных проблем, например в сфере защиты климата. Поэтому мы не поддерживаем идею отделения от Китая или изоляции этой страны", — заявил он.

В заключении Домбровскис еще раз подчеркнул, что "Европа не хочет в очередной раз оказаться в стратегической зависимости от кого-либо".