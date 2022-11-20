МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Зимбабве, Ливане, Венесуэле и Судане в сентябре была самой высокой среди всех стран мира — только в этих четырех странах она была трехзначной, а Россия находится на 45-м месте, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран. Названа валюта, которую лучше купить до Нового года

Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 155 стран, по состоянию на середину ноября раскрывших данные за сентябрь, из семи регионов мира: Азия, Африка к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка, Европа, Океания, Южная и Северная Америки.

Самая высокая инфляция в мире и одновременно в Африке к югу от Сахары зарегистрирована в сентябре в Зимбабве (280,4%), она начала ускоряться с конца зимы и в сентябре разогналась в 4,6 раза. На втором месте в регионе и на четвертом в мире находится Судан, где показатель составил 107%, тройку лидеров замыкает Гана с уровнем инфляции в 37,2%.

Второе место в мире и первое среди стран Ближнего Востока и Северной Африки у Ливана с инфляцией в 162,47%. В отличие от вышеуказанных африканских стран, здесь инфляция с начала года замедлилась в 1,4 раза. Также в этом регионе значительные темпы роста цен зафиксированы в сентябре в Турции (83,5%) и Египте (15,02%).

Долгие годы страдающая от высокой инфляции Венесуэла остается первой в Южной Америке и третьей в мире с инфляцией в 157,4%, хотя показатель замедлился с конца прошлого года в 4,4 раза. Аргентина, где рост цен в начале осени ускорился до 83%, в сентябре находилась на втором месте, а Суринам с показателем в 41,4% — на третьем среди стран Южной Америки. Первой в Северной Америке по уровню инфляции в сентябре стала Куба с темпами роста цен в 37,24%. В тройке лидеров также находились Никарагуа (11,52%) и Коста-Рика (10,37%). В Норвегии зафиксировали рост числа краж в магазинах на фоне инфляции

Среди стран европейского континента наибольшая инфляция в сентябре была зафиксирована в Молдавии (34%), затем следует Украина (24,6%). На третьем месте с показателем в 24,1% расположилась Литва, которая также является лидером по росту цен в странах ЕС.

В Азии в сентябре цены сильнее всего выросли в Шри-Ланке (на 73,7%), Лаосе (34%) и Пакистане (23,2%). Среди стран Океании самая высокая инфляция была зафиксирована в Королевстве Тонга (14%), Самоа (11%) и Палау (10,3%).

Что касается России, то с показателем инфляции в 13,7% в сентябре она расположилась на 45-м месте. Соседками по рейтингу являются Чили (13,7%) и Монголия (13,8%).