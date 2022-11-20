Россия заняла 45-е место в мире по уровню инфляции в сентябре с показателем 13,7 процента
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Зимбабве, Ливане, Венесуэле и Судане в сентябре была самой высокой среди всех стран мира — только в этих четырех странах она была трехзначной, а Россия находится на 45-м месте, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран.
Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 155 стран, по состоянию на середину ноября раскрывших данные за сентябрь, из семи регионов мира: Азия, Африка к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка, Европа, Океания, Южная и Северная Америки.
Самая высокая инфляция в мире и одновременно в Африке к югу от Сахары зарегистрирована в сентябре в Зимбабве (280,4%), она начала ускоряться с конца зимы и в сентябре разогналась в 4,6 раза. На втором месте в регионе и на четвертом в мире находится Судан, где показатель составил 107%, тройку лидеров замыкает Гана с уровнем инфляции в 37,2%.
Второе место в мире и первое среди стран Ближнего Востока и Северной Африки у Ливана с инфляцией в 162,47%. В отличие от вышеуказанных африканских стран, здесь инфляция с начала года замедлилась в 1,4 раза. Также в этом регионе значительные темпы роста цен зафиксированы в сентябре в Турции (83,5%) и Египте (15,02%).
Долгие годы страдающая от высокой инфляции Венесуэла остается первой в Южной Америке и третьей в мире с инфляцией в 157,4%, хотя показатель замедлился с конца прошлого года в 4,4 раза. Аргентина, где рост цен в начале осени ускорился до 83%, в сентябре находилась на втором месте, а Суринам с показателем в 41,4% — на третьем среди стран Южной Америки. Первой в Северной Америке по уровню инфляции в сентябре стала Куба с темпами роста цен в 37,24%. В тройке лидеров также находились Никарагуа (11,52%) и Коста-Рика (10,37%).
Среди стран европейского континента наибольшая инфляция в сентябре была зафиксирована в Молдавии (34%), затем следует Украина (24,6%). На третьем месте с показателем в 24,1% расположилась Литва, которая также является лидером по росту цен в странах ЕС.
В Азии в сентябре цены сильнее всего выросли в Шри-Ланке (на 73,7%), Лаосе (34%) и Пакистане (23,2%). Среди стран Океании самая высокая инфляция была зафиксирована в Королевстве Тонга (14%), Самоа (11%) и Палау (10,3%).
Что касается России, то с показателем инфляции в 13,7% в сентябре она расположилась на 45-м месте. Соседками по рейтингу являются Чили (13,7%) и Монголия (13,8%).
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