МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Россия планирует предложить новые объекты для внесения в список ЮНЕСКО, рассказал РИА Новости секретарь комиссии РФ по делам организации Григорий Орджоникидзе. Россиянам напомнили, кто имеет право на 16 тысяч рублей от государства

По его словам, что российские профильные ведомства детально работают над соответствующим перечнем памятников культуры и природы, в котором на данный момент значатся 25 объектов. При этом Москва не будет добиваться включения в список русских блюд вслед за украинским борщом, подчеркнул собеседник агентства.

В число номинантов попали:

национальный парк "Каталык" в Якутии,

музей-заповедник "Дивногорье" в Воронеже,

казанские астрономические обсерватории,

"Долина царей" в Тыве.

Кроме того, дипломат отметил, что на данный момент в списке Всемирного наследия значится 31 объект в России, и исключить их не позволяет конвенция ЮНЕСКО от 1972 года.

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