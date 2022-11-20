МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Россия планирует предложить новые объекты для внесения в список ЮНЕСКО, рассказал РИА Новости секретарь комиссии РФ по делам организации Григорий Орджоникидзе.

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По его словам, что российские профильные ведомства детально работают над соответствующим перечнем памятников культуры и природы, в котором на данный момент значатся 25 объектов. При этом Москва не будет добиваться включения в список русских блюд вслед за украинским борщом, подчеркнул собеседник агентства.

В число номинантов попали:

  • национальный парк "Каталык" в Якутии,
  • музей-заповедник "Дивногорье" в Воронеже,
  • казанские астрономические обсерватории,
  • "Долина царей" в Тыве.

Кроме того, дипломат отметил, что на данный момент в списке Всемирного наследия значится 31 объект в России, и исключить их не позволяет конвенция ЮНЕСКО от 1972 года. 

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.