МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. В правительстве Великобритании изучают возможность выстроить отношения с Евросоюзом по примеру Швейцарии в ближайшие десять лет, передает газета Times, ссылаясь на собственные источники. В Великобритании спрогнозировали сокращение экономики в 2023 году

Такая стратегия подразумевает более тесные экономические связи, добавляется в сообщении.

По словам британских чиновников, подход Брюсселя к взаимодействию с Лондоном "теплеет" на фоне растущей инфляции и последствий украинского конфликта. Выстраивание отношений с ЕС по швейцарскому образцу будет более выгодным и для Британии, и для Евросоюза, считают собеседники издания.

Как отмечается, возможное сближение сторон позволит обеспечить беспрепятственную торговлю, но не сделает передвижение между островом и Европой таким же свободным, как до Брекзита. Deutsche Bank предупредил об опасной зависимости ЕС от иностранных банков

При этом такие планы встретили сопротивление среди членов консервативной партии.

Референдум о выходе Великобритании из Европейского Союза состоялся в 2016 году, этот шаг поддержали 52 процента проголосовавших. Официально Британия покинула ЕС 31 января 2020 года, пробыв в его составе 47 лет.

При этом опрос аналитической компании YouGov показал, что рекордное число британцев считают Брекзит неправильным решением – 56 процентов.