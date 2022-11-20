Британские чиновники рассказали, какими видят отношения с ЕС
Times: в правительстве Британии изучают возможность отношений с ЕС по образцу Швейцарии
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. В правительстве Великобритании изучают возможность выстроить отношения с Евросоюзом по примеру Швейцарии в ближайшие десять лет, передает газета Times, ссылаясь на собственные источники.
Такая стратегия подразумевает более тесные экономические связи, добавляется в сообщении.
По словам британских чиновников, подход Брюсселя к взаимодействию с Лондоном "теплеет" на фоне растущей инфляции и последствий украинского конфликта. Выстраивание отношений с ЕС по швейцарскому образцу будет более выгодным и для Британии, и для Евросоюза, считают собеседники издания.
Как отмечается, возможное сближение сторон позволит обеспечить беспрепятственную торговлю, но не сделает передвижение между островом и Европой таким же свободным, как до Брекзита.
При этом такие планы встретили сопротивление среди членов консервативной партии.
Референдум о выходе Великобритании из Европейского Союза состоялся в 2016 году, этот шаг поддержали 52 процента проголосовавших. Официально Британия покинула ЕС 31 января 2020 года, пробыв в его составе 47 лет.
При этом опрос аналитической компании YouGov показал, что рекордное число британцев считают Брекзит неправильным решением – 56 процентов.
https://1prime.ru/world/20221120/838881164.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.