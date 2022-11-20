МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Количество краж в магазинах Великобритании увеличилось за год на 18%, а всему виной катастрофическое падение уровня жизни граждан из-за усиления энергетического кризиса, а также рост инфляции в стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные розничных и оптовых ретейлеров. "Опустеют полки в магазинах". Немцев предупредили о новом кризисе

В материале отмечается, что цены на продукты в октябре подскочили до рекордных 14,7%, таким образом увеличив средний годовой счет за покупки на 682 евро (около 810 долларов — Прим. ред.). Более сотни ретейлеров в августе призвали британскую полицию сосредоточиться на розничной преступности, поскольку стоимость жизни сильно повлияла на покупателей.

Рост случаев краж в магазинах Британии привел к тому, что многие ретейлеры стали применять специальные защитные меры. Tesco усилила меры безопасности, в том числе в отношении персонала в магазине. В то же время председатель совета директоров розничной сети Джон Аллан признался, что не сочувствует, но понимает, что движет теми гражданами, которые прибегают к таким отчаянным мерам, как воровство.

"Я не сочувствую людям, которые воруют в магазинах, но я могу понять отчаявшихся людей, принимающих отчаянные меры", — сказал Аллан.

Из-за участившихся в стране случаев краж магазины, которые раньше прикрепляли устройства защиты от краж к дорогим товарам, таким как элитный алкоголь, перешли на защиту популярных недорогих товаров: масла, сыра, стирального порошка и протеиновых батончиков, цена которых не превышает 2 евро, резюмирует Bloomberg.

19 ноября газета The Guardian со ссылкой на прогноз Управления по бюджетной ответственности (OBR) сообщила, что домохозяйства в Великобритании столкнутся с самым значительным падением уровня жизни с момента начала наблюдений. При этом взрывной рост инфляции еще больше подстегнет местную экономику к спаду в продолжительную рецессию.