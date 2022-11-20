МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Сербия не присоединилась к санкциям против России для защиты собственных национальным интересов, этот шаг был тщательно обдуман, заявил президент страны Александр Вучич. Обран назвал ежегодные экономические потери Венгрии из-за санкций

"Это решение наших госорганов, хорошо обдуманное решение, разумная политика", — подчеркнул он в эфире телеканала TV Prva.

Вучич рассказал о давлении, которое ему пришлось испытать во время избирательной кампании и после нее. "Каждый день мне говорят, какой это большой ущерб для Сербии, что не ввела санкции", — сообщил он.

По словам президента, сербская оппозиция также не поддерживает антироссийские санкции, но ждет, что Белград присоединится к ограничительным мерам. При этом Вучич назвал санкции "политикой лицемерия" и заявил, что у Сербии хватает "сил и ума", чтобы не прибегать к этим мерам. МЭА заявило о негативном влиянии санкций на рынок топлива

"А санкции не думаю, что правильно вводить, потому что хорошо знаем, кто нам вводил санкции", — сказал он.

Западные страны ввели беспрецедентные ограничительные меры в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Некоторые меры затронули в том числе энергетическую сферу, что привело к усугублению энергокризиса в Европе. Ряд европейских стран столкнулся с резким ростом цен на топливо и его дефицитом.