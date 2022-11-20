МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ответил на заявления представителей киевского режима с призывами "вернуть Крым". Американцев снова надули, заявил Медведев

В своем телеграм-канале политик решил "напомнить непреложные факты", чтобы прояснить, "что и как надо возвращать".

Он подчеркнул, что Киев был сначала столицей Древней Руси, затем малороссийским городом в Российской империи, а после — столицей одной из советских республик.

"И наконец, Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски", — резюмировал Медведев.

Ранее зампред СБ заявлял, что мир "устал" от киевского режима и особенно "от невротика Зеленского".