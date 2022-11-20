2022-11-20T14:43:21+03:00
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Медведев назвал Киев "русским городом"
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Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ответил на заявления представителей киевского режима с призывами "вернуть Крым". В своем телеграм-канале политик решил "напомнить... ПРАЙМ, 20.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ответил на заявления представителей киевского режима с призывами "вернуть Крым".
В своем телеграм-канале политик решил "напомнить непреложные факты", чтобы прояснить, "что и как надо возвращать".
Он подчеркнул, что Киев был сначала столицей Древней Руси, затем малороссийским городом в Российской империи, а после — столицей одной из советских республик.
"И наконец, Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски", — резюмировал Медведев.
Ранее зампред СБ заявлял, что мир "устал" от киевского режима и особенно "от невротика Зеленского".