МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. На Евросоюз надвигается новая беда в виде двузначной инфляции, которой так боятся многие страны Европы, пишет газета Al Ain.
Согласно последним оценкам статистической службы Евросоюза, годовая инфляция в еврозоне достигла нового рекордного значения в 10,7% в октябре по сравнению с 9,9% в сентябре. При этом более чем в половине стран европейского региона инфляция дошла до двузначных показателей. К примеру, в Германии она выросла до 11,6%, а в Нидерландах до 16,8%.
По данным издания, цены на электроэнергию снова стали основным фактором, благодаря которому инфляция в Европе снова росла. В октябре в годовом исчислении они выросли на 41,9% по сравнению с 40,7% в сентябре.
В статье подчеркивается, что последствия роста цен на энергоносители жители Европы стали ощущать еще до начала конфликта на Украине, однако события последних дней еще больше усугубили энергетический кризис, подытоживает Al Ain.