МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Рост государственного долга представляет собой серьезную угрозой для США, пишет в Washington Times адмирал в отставке Билл Оуэнс в соавторстве с бывшим директором Счетной палаты правительства Дэвидом Уокером и профессором Колорадского университета Барри Поульсоном. "Отчаянные меры". Британцы в ужасе от резкого всплеска воровства в стране

"Самая значительная угроза нашей национальной безопасности — это растущее бремя государственного долга, проблема, которая в XXI веке увеличивается в геометрической прогрессии", — отмечается в материале.

По мнению экспертов, что в последние два десятилетия расходы Вашингтона росли быстрее, чем ВВП, причем большая часть этих трат финансировалась за счет заимствований.

"С 2000 года доля госдолга США от ВВП выросла более чем в два раза — с 55 до 122 процентов, а к середине века, по прогнозам, она увеличится почти до 200 процентов", пишет Washington Times.

Эксперты также подчеркнули, что на сегодняшний день "Соединенные Штаты переживают стагфляцию, которая не сравнима с той, что была в семидесятых годах, но с долговым бременем, как во время Второй мировой войны".

По данным американского Министерства финансов, в октябре государственный долг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов. При этом держатели большей части долговых обязательств — частные лица, на долю которых приходится свыше 24 триллионов долларов, а долги перед зарубежными правительствами составляют почти семь триллионов.