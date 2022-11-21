МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Министерство финансов Японии обнаружило, что принято решение оказать безвозмездную помощь 19 странам, занимающим противоположную Токио позицию в отношении России, сообщил телеканал NHK. В Банке Японии заявили о продолжении денежно-кредитного стимулирования

Министерство финансов выяснило, что среди прочих безвозмездная помощь по линии официальной правительственной помощи в целях развития (Official development assistance, ODA) будет направлена и 19 странам, которые не поддержали осуждение России в ООН и таким образом занимающих противоположную Японии позицию.

В частности, помощь решено выделить Лаосу на сумму 2,9 миллиарда иен (20 миллионов долларов), Вьетнаму 1,7 миллиарда иен (12 миллионов долларов), Ирану 1,6 миллиарда иен (11 миллионов долларов) и другим странам на общую сумму 12,8 миллиардов иен (91 миллион иен).

Минфин считает, что эти статьи расходов необходимо пересмотреть, так как "необходимо стратегически использовать помощь ODA, чтобы играя важную роль для мира и стабильности в мировом сообществе, повысить присутствие Японии". Министерство же иностранных дел, по чьим каналам распределяется помощь, не усматривает несоответствия в направлении помощи в эти страны, так как "она включает помощь неправительственным организациям, помощь по линии международных организаций", а "в тех случаях, когда среди получателей помощи есть правительства, решение было принято, исходя из дипломатического значения и развития гуманитарной помощи".

Япония стала одной из самых активных стран по принятию санкций против России. Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, теперь распространяются на 903 человек из России, на 280 российских компаний и организаций, 11 банков.