МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Индонезия готова обеспечить экспорт окрашенных тканей, выполненных в технологии батик, в РФ, заявил РИА Новости посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес. СМИ сообщили об "агрессивном поиске" нефтегазовых месторождений в Индонезии

"Пока в России нет магазинов, где продают батик, но изделия из таких тканей можно легко найти в Индонезии. Мы могли бы экспортировать ткани в Россию, но, поскольку это ручная работа, а не промышленное производство, объёмы поставок будут не очень большими", — сказал посол на открытии выставки "Две страны. Верность традициям", где была представлена коллекция из 20 индонезийских батиков.

Посол отметил, что его рубашка, выполненная в технологии батик, стоит примерно 10 тысяч рублей.

Как пояснил посол, ткани по технологии батик вручную изготавливаются с помощью воска, который наносится на ткань в виде узора и затем помещается в красящий состав.

Само слово батик в переводе с индонезийского означает "капля воска".

В 2009 году эта технология была внесена в список ЮНЕСКО шедевров устного и духовного наследия человечества.