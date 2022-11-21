В Индонезии заявили о готовности поставлять в Россию ткани
Посол Таварес: Индонезия готова экспортировать в Россию ткани "батик"
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Индонезия готова обеспечить экспорт окрашенных тканей, выполненных в технологии батик, в РФ, заявил РИА Новости посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес.
"Пока в России нет магазинов, где продают батик, но изделия из таких тканей можно легко найти в Индонезии. Мы могли бы экспортировать ткани в Россию, но, поскольку это ручная работа, а не промышленное производство, объёмы поставок будут не очень большими", — сказал посол на открытии выставки "Две страны. Верность традициям", где была представлена коллекция из 20 индонезийских батиков.
Посол отметил, что его рубашка, выполненная в технологии батик, стоит примерно 10 тысяч рублей.
Как пояснил посол, ткани по технологии батик вручную изготавливаются с помощью воска, который наносится на ткань в виде узора и затем помещается в красящий состав.
Само слово батик в переводе с индонезийского означает "капля воска".
В 2009 году эта технология была внесена в список ЮНЕСКО шедевров устного и духовного наследия человечества.
https://1prime.ru/world/20221121/838885630.html
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