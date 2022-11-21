МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Максимальное за два года количество секторов британской экономики показали снижение производства в прошлом месяце, сообщили в Lloyds Banking Group. В Великобритании спрогнозировали сокращение экономики в 2023 году

"В октябре в 12 из 14 секторов, отслеживаемых трекером, было зафиксировано сокращение", — говорится в документе, размещенном на сайте банковской группы. Как уточняется, это стало рекордом со времен пандемии COVID-19.

Как отмечается, в сентябре спад наблюдался в 9 секторах, что также стало максимумом с мая 2020 года, когда в Великобритании был введен локдаун в связи с коронавирусом.

Согласно данным, текущее падение производства объясняется снижением спроса на фоне серьезного подорожания жизни и скачка инфляции. Самое сильное замедление спроса отмечается в химической отрасли, металлургии, легкой промышленности. При этом вырос спрос на услуги в области ПО.

По данным Банка Англии, британская экономика находится в состоянии рецессии, которая продлится вплоть до 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября ускорилась до 11,1 процента.