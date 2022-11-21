Британия столкнулась с рекордным спадом производства
Lloyds Banking Group сообщила о спаде в 12 из 14 секторов британской экономики в октябре
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Максимальное за два года количество секторов британской экономики показали снижение производства в прошлом месяце, сообщили в Lloyds Banking Group.
"В октябре в 12 из 14 секторов, отслеживаемых трекером, было зафиксировано сокращение", — говорится в документе, размещенном на сайте банковской группы. Как уточняется, это стало рекордом со времен пандемии COVID-19.
Как отмечается, в сентябре спад наблюдался в 9 секторах, что также стало максимумом с мая 2020 года, когда в Великобритании был введен локдаун в связи с коронавирусом.
Согласно данным, текущее падение производства объясняется снижением спроса на фоне серьезного подорожания жизни и скачка инфляции. Самое сильное замедление спроса отмечается в химической отрасли, металлургии, легкой промышленности. При этом вырос спрос на услуги в области ПО.
По данным Банка Англии, британская экономика находится в состоянии рецессии, которая продлится вплоть до 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября ускорилась до 11,1 процента.
https://1prime.ru/world/20221121/838888189.html
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